Toen waren het er nog tien…….In zondag 5D

Borgercompagnie heeft vandaag de knoop doorgehakt. De nu ex-vijfdeklasser keert met zijn eerste elftal terug naar de reserveklasse en wat betekent dat zondag 5D nog maar uit tien teams bestaat.Dat er vanaf vandaag nog maar tien ploegen in zondag 5D uitkomen kwam voor sommige insiders niet helemaal onverwachts. Vorig seizoen was het bij Borgercompagnie al geen florissante toestand en ook dit seizoen stond de vlag er niet goed bij binnen de voetbalvereniging dat speelt onder de rook van Veendam. Al snel in augustus kwamen de eerste geluiden naar buiten dat Borgercompagnie zich uit het standaardvoetbal terug zou gaan trekken. Een tekort aan kwaliteit was daar debet aan maar uiteindelijk besloot het bestuur om toch een trainer aan te stellen. Van het ter ziele gegane Zuidlaarderveen kwam Richard Moesman naar Borgercompagnie. Wat de trainer aantrof was een groep spelers die nog veel moest leren maar Moesman was enthousiast genoeg om aan de klus te beginnen. In de beker zorgde dat niet echt voor succes want een 9-0 verlies tegen PJC en een 18-1 nederlaag tegen Siddeburen waren welMaar met nog een bekerduel te gaan kwam men er na een inventarisatie achter dat het in onregelmatig diensten werken van teveel spelers een probleem zou gaan worden. Dat kan natuurlijk maar jammer dat men daar in Borgercompagnie wat laat achter komt. Want het terugtrekken van Borgercompagnie zorgt voor nog maar tien kleinein zondag 5D. Een competitie die nu al decompetitie genoemd mag worden. Achttien duels, drie periodes van zes duels en kantines die een mindere omzet gaan draaien. Want het maakt nogal een verschil een poule van 14 of 10 teams. Maar het is zoals het is en de tien verenigingen in 5D zullen het er mee moeten doen.