V.V. Noordwolde krijgt LED-veldverlichting

Het college van B&W van Bedum stelt de gemeenteraad voor 41.500 euro uit te trekken voor de aanleg van Ledverlichting op het sportcomplex van de voetbalvereniging Noordwolde. Daarmee gaat een oude wens van de ongeveer 200 leden tellende vereniging in vervulling.De vereniging beschikt over drie velden: twee wedstrijdvelden en een trainingsveld. Alleen het trainingsveld is voorzien van verlichting. Dit knelt vooral in de winterperiode: de druk op het ene trainingsveld is dan hoog. Op de beide wedstrijdvelden kan dan, door het ontbreken van verlichting, niet worden getraind. Het trainingsveld van het sportcomplex aan Stichtingsweg tussen Zuid- en Noordwolde wordt nu verlicht met verouderde armaturen die ook nog eens weinig energievriendelijk zijn. In het verleden zijn wel pogingen gedaan om de verlichting op het complex te verbeteren en daarmee de trainingsmogelijkheden uit te breiden. Dat liep echter stuk op de hoge kosten. Uitbreiding van de verlichting vereiste de aanpassing van een elektriciteitskabel tussen de Noordwolderweg en het complex. Alleen die aanpassing zou al een investering van een halve ton vergen. Aanpassing van die kabel is bij toepassing van Ledverlichting niet nodig. Er is nu gekozen voor plaatsing van verlichting rond het oefenveld en rond één van de wedstrijdvelden. De voorzieningen worden, als de gemeenteraad met het voorstel instemt, nog dit jaar geplaatst.Voor het project heeft de v.v. Noordwolde externe duurzaamheidssubsidies aangevraagd. Verwacht wordt dat die aanvragen leiden tot bijdragen van minimaal 11.000 euro. Het aanbrengen van de verlichting is het voorlopige sluitstuk van de upgrade van het complex van de voetbalvereniging. Eerder werd al een hoofdveld gerenoveerd, kreeg de vereniging nieuwe dug-outs, zijn de verwarmingsketels vervangen en werden zonnepanelen aangebracht op het clubgebouw. Sportwethouder Jan-Willem van de Kolk over het project: “De v.v. Noordwolde is een vereniging die uitstraling heeft tot over de gemeentegrenzen. De groei zit er flink in. Die groei kan de club nu beter worden opvangen; met de verlichting worden de trainingsmogelijkheden flink vergroot.”