Opbrengst kampioensshirts voor de Alpe d’HuZes 2018

Een ieder heeft wel iemand in zijn omgeving verloren door de ziekte kanker of kent iemand die deze ziekte heeft. Zo ook bij DFT. Oud keepster Teuny Bosma heeft zo o.a. haar opa verloren en fietst al enkele jaren met team Singelland de Alpe d’HuZes, waarvan de opbrengst gaat naar wetenschappelijke onderzoek naar kanker.Afgelopen seizoen won DFT1 de dubbel; Zij werden Landskampioen en Bekerkampioen. Uniek voor de club! Na afloop moesten zij helaas afscheid nemen van een aantal speelsters. De thuisshirts van deze speelsters; Teuny Bosma, Vera Veelers, Lotte Donath en Bernou Hylkema, gaan wij online zetten op Facebook. Door te bieden op het shirt naar keuze (v.a. 50 euro per shirt) kun je het shirt, ingelijst en al, in jouw woonkamer of kantoor hebben hangen. Tijdens onze thuiswedstrijd op vrijdagavond 22 september tegen Reiger Boys zullen wij de kampioensshirts uitreiken en de opbrengst bekend maken.Op Facebook komen de vier kampioensshirts online te staan. Onder de foto kan door te reageren geboden worden v.a. 50 euro. Niet serieuze biedingen zullen worden verwijderd. Wie op woensdagavond 20 september 23.59 uur het hoogste bod heeft gedaan, krijgt dat shirt vrijdagavond 22 september in de Snij Noord Hal uitgereikt. Deze personen ontvangen een persoonlijk bericht. De betaling dient uiterlijk op donderdag 21 september 17.00 uur binnen te zijn bij Drachtster Boys. De opbrengst (min de kosten van de lijsten totaal 52 euro) gaat naar het team Singelland t.b.v. de Alpe d’HuZes. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.