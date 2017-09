Geslaagde fun clinic Zeester

Zaterdag 26 augustus 2017 heeft v.v. Zeester in samenwerking met het B-fit project, een project vanuit Huis voor de Sport Groningen, een fun clinic georganiseerd. Het doel van deze fun clinic was om de kinderen met de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar uit Zoutkamp en omstreken een leuke en actieve dag te bezorgen.Zaterdagochtend om 9.15 uur werden alle kinderen op het sportpark verwacht. Alle kinderen konden zich aanmelden en kregen voor deze dag een voetbalshirt als welkomscadeau.Het ochtendprogramma bestond uit een zestal spellen bestaande uit onder andere afwerken op doel, een technisch onderdeel en siamees voetbal. Om 12.00 uur werd er een lunch gebracht en verzorgd door Spar Bergstra uit Zoutkamp, zodat de kinderen weer energie kregen voor het middagprogramma.Het middagprogramma bestond uit drie spellen; Een schotmeter, levend tafelvoetbal en een penalty schieten. Aan het einde van de middag was er een prijsuitreiking naar aanleiding van de schotmeter en werd er een penaltybokaal uitgedeeld.Zowel de organisatie als de kinderen hebben genoten van een leuke, actieve en zonnige dag.