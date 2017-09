Door het afzeggen van zijn tegenstander in het bekertoernooi is het tweede team van Poolster voor aanstaande zaterdag met spoed op zoek naar een tegenstander. De reserves van de ‘Spieksters’ zoeken een tegenstander het liefst uit de reserve derde of vierde klasse. Er kan in Spijk gespeeld worden en het duel zal als aanvangstijd 12.30 uur hebben. Voor verdere informatie kan er contact gezocht worden met Gerard Heun tel: 06-13849711