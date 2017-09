v.v. Eenrum zoekt Verzorger (m/v).

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het komende seizoen is de voetbalvereniging Eenrum op zoek naar een verzorger die de selectie wil begeleiden. Als verzorger maak je deel uit van de staf van VV Eenrum 1 en werk je nauw samen met de trainer en leider. Wellicht ben je al sportmasseur of volg je een opleiding fysiotherapie dan nodigen wij je zeker uit om je te melden.De selectie van VV Eenrum traint op woensdagavond- en vrijdagavond en speelt haar wedstrijden op zondagmiddag. Incidenteel kan hier van worden afgeweken.– Verzorgen van de spelers tijdens (eventueel) trainingen en wedstrijden– Tapen en masseren– Affiniteit heeft met voetbal– Een enthousiaste instelling heeft– Flexibel inzetbaar is– Het leuk vindt om nauw betrokken te zijn bij de selectie van VV Eenrum– De mogelijkheid om ervaring op te doen in de begeleiding van een selectie– Meedraaien binnen een ambitieuze voetbalclub– Mogelijk aparte en uitgeruste ruimte voor de verzorging van spelers– VV Eenrum zorgt voor de aanschaf van verzorgingsmaterialenBen jij de enthousiaste en betrokken verzorger die wij zoeken? En pas je in dit profiel? Neem dan contact op met Jannes de Vries bellen naar 06 23478588 of stuur een mail naar