Twee 'terechte' uitduels Noordwolde, Noordpool geen favoriet

De kruitdampen van het seizoen 2016-2017 waren nog maar nauwelijks opgetrokken of alles en iedereen was al weer nieuwsgierig richting de competitie indeling en een klein beetje naar de poule-indeling voor het bekertoernooi. Een bekertoernooi wat door velen als het spelen van drie oefenduels wordt gezien waarbij men er soms toe besluit om het hele toernooi maar te laten voor wat het is.heeft het aardig getroffen in het bekertoernooi. De derdeklasser is namelijk ingedeeld in een poule met Middelstum, Rood Zwart Baflo en GVAV Rapiditas en begint met een uitduel tegen vijfdeklasser Rood Zwart Baflo. Een Rood Zwart Baflo dat dit seizoen onder leiding staat van Jan Potma die in zijn kielzog een aantal spelers mee naar Baflo nam. Dat zijn Jordy en Arjen Potma die van SV Lycurgus komen en vader Jan volgen . Daarnaast komt ook doelman Wim Beukema over van de zaterdag 4e klasser uit Groningen. En als laatste komt Duncan Torrenga over van zondag tweede klasser SC Stadpark. Maar of de vier aanwinsten er voor kunnen zorgen dat Noordwolde met een nederlaag huiswaarts wordt gestuurd is natuurlijk nog maar de vraag. Voor zijn tweede duel in het bekertoernooi krijgen de geelhemden bezoek van Middelstum dat het bekertoermooi met een thuisduel tegen GVAV Rapiditas mocht starten. Een GVAV Rapiditas dat op 16 september als gastheer fungeert van de ploeg van Bennie de Jong die in Noordwolde de opvolger is van Roy Kamps. Dat betekent dat Noordwolde als derdeklasser dus twee keer een uitduel mag afwerken en de beide vijfdeklassers beide twee keer thuis mogen spelen. Dat zal natuurlijk puur geluk zijn maar het is eigenlijk wel zoals het een beetje hoort.Waar Noordwolde het aardig heeft getroffen geldt dat niet voorDe formatie van Jur Smit is in een poule met GEO Garmerwolde, Mamio en Oosterparkers namelijk niet de favoriet. Nu zal men zich daar in Uithuizen ook niet heel erg druk om maken want de focus ligt natuurlijk op goed presteren in de competitie. Een competitie waarin het vorig seizoen voor de winter stukken beter ging dan na de winterstop. Noordpool start het bekertoernooi met een thuisduel tegen een oude bekende. Want op 2 september komt Oosterparkers op bezoek. Een week later gaan de geel/zwarten op bezoek bij vierdeklasser GEO uit Garmerwolde. Een duel dat op natuurgras wordt gespeeld en wat nu niet direct een ondergrond is waar de ploeg uit Uithuizen lekker op uit de voeten kan. Althans, vorig seizoen niet. Op 16 september komt vervolgens derdeklasser Mamio naar Uithuizen als onderdeel van een teambuildingsweekend die vijfdeklasser op zijn eigen complex gaat organiseren.