Hero steunt kinderziekenhuis UMCG

Maandagmiddag spoot de AnKo-commissie de slagroom op de taart... Na enkele weken van acties binnen voetbalvereniging SV de Heracliden en een superleuk verlopen 7x7 toernooi op Sportpark Meij kon maandag een gift van € 5,638,65 worden overhandigd aan de Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis (UMCG) in Groningen.Met dit geld worden uitgaven gefinancierd voor de vaak langdurig in dit ziekenhuis liggende zieke kinderen. De omgeving van een ziekenhuis is vaak noodzakelijk steriel en strak ingericht. De 'Vrienden van' doen aanpassingen aan deze omgeving zodat een ziekenhuisopname voor een kind wat dragelijker wordt. Er worden bijvoorbeeld familiekamers en onderzoekskamers kindvriendelijk ingericht. Er wordt speciaal speelgoed aangeschaft. Er vinden theater- en muziekvoorstellingen voor kinderen plaats enz. enz.Iedereen hoopt dat z'n eigen kind gezond is en lekker kan sporten en genieten van het leven. Hoe mooi is het dan dat we het voor deze 'pechvogels' wat dragelijker kunnen maken.Onze kindervriend en clubmascotte Hero overhandigde vanmiddag namens de AnKo-commissie de cheque aan de coördinator Fondsenwerving Barbara Baijens-Vrij.