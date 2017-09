AnKo schenkt ruim 5000 euro aan kinderziekenhuis UMCG

Aanstaande maandag om 16.00 uur zal de organisatie van het AnKo-toernooi een cheque ter waarde van € 5.638,65 overhandigen aan Barbara Baijens-Vrij, coördinator Fondsenwerving van de Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis te Groningen.Op 3 juni werd er een 7x7 toernooi voor mannen en vrouwen gespeeld op het Sportpark Meij, de thuishaven van SV de Heracliden uit Uithuizermeeden. Acties rondom dit toernooi zorgden voor deze fraaie opbrengst waarmee het voor zieke kinderen in het UMCG iets aangenamer kan worden gemaakt. Met dit bedrag worden voorzieningen voor deze kinderen bekostigd waardoor ze wat afleiding wordt geboden. Gezonde voetballers speelden dus in juni voor deze zieke kinderen. Hoofdrolspelers van het AnKo-toernooi zijn Anno Wassing en Koos Sikkema uit Uithuizermeeden die het initiatief tot dit toernooi namen. Zij verzamelden een groep actieve Heracliden-leden om zich heen waarna in gezamenlijkheid deze actie werd uitgevoerd. In Uithuizermeeden zijn ze trots op het resultaat van deze actie en realiseren ze zich maar al te goed dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen ongedwongen kunnen voetballen en sporten in hun dagelijkse leven. Bij de overhandiging van de cheque zal ook clubmascotte Hero van de partij zijn. Hero zamelde zelf ook geld in door voorafgaand aan dit toernooi per step van Uithuizermeeden naar het centrum van Groningen te reizen. Onderweg haalde hij met deze reis ook diverse giften op