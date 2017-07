Willem Pettinga nieuwe trainer LKC

Voetbalverenigingen FC LEO en VV Kloosterburen (LKC) hebben sinds drie jaar een samenwerking bij de leeftijdscategorie√ęn O19 en O17. De verenigingen zijn zeer verheugd dat met ingang van komend seizoen in de persoon van Willem Pettinga een ervaren trainer is gevonden voor het trainen van de O19 en O17 en de begeleiding van de O19.Vanaf het begin van de samenwerking is door beide verenigingen uitgesproken dat de samenwerking van structurele aard moest zijn. Met de aanstelling van Willem Pettinga, die eerder drie jaar als hoofdtrainer bij FC LEO en negen jaar als hoofdtrainer bij Kloosterburen in dienst is geweest, is een enthousiaste trainer gevonden die een mooie uitdaging ziet bij de beide jeugdteams van LKC.