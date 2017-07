Eenrum fris en fruitig en Kloosterburen heeft 'pech'

De kruitdampen van het seizoen 2016-2017 waren nog maar nauwelijks opgetrokken of alles en iedereen was al weer nieuwsgierig richting de competitie indeling en een klein beetje naar de poule-indeling voor het bekertoernooi. Een bekertoernooi wat door velen als het spelen van drie oefenduels wordt gezien waarbij men er soms toe besluit om het hele toernooi maar te laten voor wat het is.Eenrum begint op 3 september aan zijn bekeravontuur wanneer de Roodbaadjes op bezoek gaan bij het naar de vierde klasse gepromoveerde TLC uit Leek. Een week later komen de reserves van GRC Groningen naar Eenrum. Het tweede team van de eersteklasser uit Groningen komt dit seizoen uit in de reservehoofdklasse en mag dus als een sterke tegenstander voor de formatie van Jaap van der Ploeg gezien worden. Voor het derde pouleduel komt vervolgens derdeklasser HFC ’15 naar Eenrum. Bij de Hoogkerkers hebben zich bijna traditioneel weer de nodige wisselingen voorgedaan omdat er weer enkele spelers van de zondagtak naar de zaterdagafdeling zijn verhuisd. Of Eenrum voor een stunt kan zorgen zou inderdaad een stunt zijn maar een ding pleit wel in het voordeel van de roodhemden. De selectie heeft wel de tijd gehad om de ‘naweeën’ van de beroemde Eenrumer Kermis achter zich te laten zodat men fris en fruitig aan zijn bekeravontuur kan beginnen.Assistent-scheidsrechter Theo Bos van Kloosterburen was er heilig van overtuigd. De withemden zouden twee in het bekergebeuren twee keer een thuiswedstrijd hebben en een keer een uitduel. Helaas voor de formatie van trainer Pieter Oosterhuis pakt het even anders uit want Kloosterburen krijgt alleen maar bezoek van Geel Wit. De derdeklasser komt van het eiland Ameland en zal zich op zondag 3 september in Kloosterburen melden. Voor wedstrijd nummer twee reist Kloosterburen naar Damwâld waar vierdeklasser De Wâlden als de tweede tegenstander wacht. En voor zijn wedstrijd mag Kloosterburen wederom het ‘buitenland’ in want wedstrijd nummer drie wordt in Surhuisterveen gespeeld waar de plaatselijke trots als tegenstander fungeert. Een pittige poule voor Kloosterburen dat na zijn drie bekerduels met een vrij weekend aan de competitie begint doordat zondag 5D maar uit twintig speelrondes bestaat.