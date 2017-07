Favoriet ? Loppersum wel maar Poolster niet.

De kruitdampen van het seizoen 2016-2017 waren nog maar nauwelijks opgetrokken of alles en iedereen was al weer nieuwsgierig richting de competitie indeling en een klein beetje naar de poule-indeling voor het bekertoernooi. Een bekertoernooi wat door velen als het spelen van drie oefenduels wordt gezien waarbij men er soms toe besluit om het hele toernooi maar te laten voor wat het is.In poule 13 van het bekertoernooi komt derdeklassereen vierdeklasser, SGV uit Schildwolde en twee vijfdeklassers, TEO uit Ten Post en ZEC uit Zandeweer, tegen. Dat zorgt dat de Lopsters in deze poule uiteraard de favoriet zijn om de volgende ronde te bereiken. De formatie van Henk Buikema start het bekergebeuren op 2 september met een uitduel tegen TEO. Na het duel in Ten Post komt een week later SGV naar Loppersum voor het enige thuisduel van de derdeklasser in deze poule. Want een week later staat op 16 september de derde en laatste poulewedstrijd op het programma wanneer ZEC in Zandeweer de gastheer zal zijn. Twee uitwedstrijden en een keer een thuisduel mag voor Loppersum, waar Cees bij de Leij als goalgetter van het van de voetbalkaart verdween ’t Zandt de gelederen is komen versterken, mogen voor de Lopsters echter geen belemmering zijn om deze poule als winnaar te verlaten.Of datook gaat lukken in poule 25 is nog maar afwachten want de vierdeklasser uit Spijk heeft het op papier even wat lastiger. Poolster treft namelijk naast de vijfdeklassers Meedhuizen en Damacota het sterke HS’88 dat in het seizoen 2016-2017 nog een stevige strijd uitvocht met Be Quick waar het ging om de titel in toen nog de vierde klasse E. Direct in de eerste speelronde komen beide vierdeklassers elkaar tegen in een duel wat direct al beslissend kan zijn. Want normaal gesproken gaan Meedhuizen en Damacota er in deze poule niet met een zege vandoor zodat het duel op zaterdag 2 september in Spijk al direct cruciaal zal zijn