Op zondag geen standaardteam meer bij Blauw Geel’15

Wat in het geruchtencircuit al een tijdje ronddobberde is eindelijk officieel bevestigd. Blauw Geel’15 zal het komend seizoen niet meer met een standaardteam in het standaardvoetbal uitkomen.Wat iedereen al enige weken wist is eindelijk door het bestuur van Blauw Geel’15 bekend gemaakt. Blauw Geel’15 zien we op de zondag niet meer terug in het zondagvoetbal. Van het team dat in mei via een beslissingsduel tegen SV Bedum nog kampioen werd in de vijfde klasse bleven er namelijk niet eens voldoende spelers meer over voor een potje klaverjassen.Een vreemde zaak, een team wat kampioen wordt valt enkele weken later compleet uiteen. Maar dat is iets, zo leert de geschiedenis, wat wel vaker gebeurt zoals in na het seizoen 2012-2013 toen Hunsingo kampioen werd in de vierde klasse. Ook daar vetrokken toen spelers naar ‘oorden’ waar je van dacht, wat moeten ze daar of waren er die na het kampioenschap besloten om een punt achter hun loopbaan te zetten. Of er spelers binnen Blauw Geel’15 gestopt zijn geen idee maar dat ze zijn uitgezworven richting andere verenigingen wel. Binnen de voetbalvereniging heeft men nog wel van alles geprobeerd om te redden wat er te redden viel, maar al snel bleek dat men bezig was met een kansloze missie zodat uiteindelijk is besloten om figuurlijk de stekker uit het prestatievoetbal op zondag bij Blauw Geel’15 te trekken.