De Fivel een van de favorieten maar Zeester duidelijk niet

De kruitdampen van het seizoen 2016-2017 waren nog maar nauwelijks opgetrokken of alles en iedereen was al weer nieuwsgierig richting de competitie indeling en een klein beetje naar de poule-indeling voor het bekertoernooi. Een bekertoernooi wat door velen als het spelen van drie oefenduels wordt gezien waarbij men er soms toe besluit om het hele toernooi maar te laten voor wat het is.Waar FC LEO in het bekertoernooi alleen maar Friese opponenten ontmoet heeftmeer variatie in zijn tegenstanders. Tegen wie de Riepsters uit of thuis moeten spelen is nog niet bekend maar dat maakt in dit verhaal weinig uit. Met een vierdeklasser, FC Zuidlaren, en twee vijfdeklassers Wildervank en Wagenborger Boys moet het voor het ‘Andere Oranje’ mogelijk zijn om de volgende ronde te bereiken. Maar toch tip ik in deze poule het ‘nieuwe’ FC Zuidlaren als winnaar. In het Drentse dorp kwam men na een seizoen tot de conclusie dat het gekkigheid was waar men mee bezig was. Twee verenigingen die elkaar in een dorp als Zuidlaren beconcurreerden, hoe dom kon men zijn. DSZ`16 en ZFC Zuidlaren kwamen echter weer samen en waar FC Zuidlaren uit voortgekomen is. Dat zorgt er voor dat het in poule 3 zal gaan tussen De Fivel en FC Zuidlaren waarbij het van belang zal zijn wie er van de twee ploegen het thuisvoordeel ‘loot’.Waar De Fivel nog een kans heeft om de volgende ronde te bereiken ziet dat er vooranders uit. In een poule met twee derdeklassers, Grijpskerk en Niekerk, loop je als vijfdeklasser normaal gesproken achter de feiten aan en ook als voorbereiding op een naderende competitie zet het geen zoden aan de dijk. De Zoutkampers mogen wat dat betreft hopen dat ze hun derde poulewedstrijd tegen het eveneens in de vijfde klasse spelende Groninger Boys mogen spelen. Want dat zou betekenen dat de ploeg van Marinus Siekman in een beetje de juiste ‘stemming’ aan het seizoen begint. Een seizoen waarin Zeester er alles aan zal zijn gelegen om een goed vervolg aan de tweede helft van het seizoen 2016-2017 te geven.