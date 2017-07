FC LEO moet even door de 'zure appel' heen bijten

De kruitdampen van het seizoen 2016-2017 waren nog maar nauwelijks opgetrokken of alles en iedereen was al weer nieuwsgierig richting de competitie indeling en een klein beetje naar de poule-indeling voor het bekertoernooi. Een bekertoernooi wat door velen als het spelen van drie oefenduels wordt gezien waarbij men er soms toe besluit om het hele toernooi maar te laten voor wat het is.Voor de meeste amateurverenigingen is het bekertoernooi een middel als voorbereiding van de competitie. Als club uit de tweede klasse of lager is het bijna een utopie om tot grote successen te komen. Dat zorgt er dan ook voor dat velen niet in de ‘ war’ raken waar het gaat waar men qua sterkte bij in is gedeeld. Iets wat dit jaar helemaal het geval is nu de almachtige heeft besloten om het roer weer eens om te gooien nadat er vorig seizoen positieve geluiden waren te beluisteren over het bekertoernooi. Vorig jaar had de KNVB de clubs in zowel het zaterdag als zondagvoetbal door elkaar gehusseld. Een opzet dat er voor zorgde dat het derby’s regende en waar alles en iedereen blij van werd. Geen doordeweekse reizen naar ‘Timboektoe’ maar alle duels heerlijk dicht bij huis. Hoe mooi kan het zijn zou je dan denken. Positieve geluiden moeten toch een vervolg krijgen. Maar helaas, niets is de KNVB vreemd want natuurlijk moest er weer wat in ere hersteld worden. Er moest in ere hersteld worden dat teams weer grote afstanden mogen overbruggen om een of twee van hun poulewedstrijden te spelen. Vreemd denk je dan maar, het zal een reden hebben. Delezende kwam ik al snel tot de conclusie dat de Ommelander clubs, binnen nu en twee jaar mogen we dat clubs op het Hogeland noemen, in de derbysfeer weinig hoeven te verwachten. Voor de bezoekers van Puurvoetbalonline zetten we daarom de poule-indelingen op een rijtje waarbij we beginnen bijBij de vierdeklasser uit Leens liepen ze enkele weken bijna in de polonaise. Eindelijk konden de bolides weer richting het Hogeland gestuurd worden nadat men een groot aantal jaren voornamelijk in Friesland had gespeeld. Maar toen de bekerindeling bekend werd gemaakt moesten de Leensters toch even ‘slikken’. Friese Boys, Ternaard en Zwaagwesteinde zijn ploegen die toch echt uit Friesland komen. Dat betekent dat de Leensters even, figuurlijk, door de zure appel heen moeten bijten alvorens men eind september weer de Groninger kant opgaat. Of er een vervolg komt op het bekertoernooi is nog maar de vraag want met een derdeklasser, Zwaagwesteinde, vierde klasser Friese Boys en het in de vijfde klasse uitkomende Ternaard mogen we spreken van een zware poule voor de mannen van de nieuwe trainer, Erwin Molog. Een trainer die net als veel van zijn collega’s deze drie duels als veredelde oefenduels zal zien.