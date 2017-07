Ieder nadeel heeft een voordeel in zondag 5D.

De reguliere competitie begint in het weekend van 23 en 24 september en wordt op 27 mei 2018 afgesloten. De reeks bekerwedstrijden begint op 2 september. In tegenstelling tot andere jaren worden er geen midweekse bekerduels gespeeld maar voetbalt men in de weekenden. Er is voor het komende seizoen voor het eerst sprake van een flexibele winterstop van 27 januari tot 4 maart, na de reguliere winterstop. Dit betekent dat er een ruimte van zes weken is ingelast om vier wedstrijden te spelen. Verenigingen kunnen voor deze periode in onderling overleg bepalen of ze een wedstrijd naar een andere datum willen verplaatsen dan op het wedstrijdschema staat aangegeven. Dat laatste geldt ook voor wedstrijden in de A-categorie en waar wat betreft de wedstrijden in zondag 5D direct al de nodige grapjes over werden gemaakt.Uit de indeling die vanuit Zeist is gemaakt blijkt dat er in zondag 5D maar elf teams zijn ingedeeld en wat komt doordat zondagclubs de laatste tijd bijna sneller verdwijnen dan een sneeuwbal in frituurvet. Elf clubs in een competitie zorgt voor een snel rekensommetje en leert ons dat de elf teams maar twintig duels hoeven af te werken. Maar ieder nadeel heeft ook een voordeel zijn de legendarische woorden van Johan Cruijff en dat geldt ook voor de ploegen in zondag 5D. Met een beetje geluk ‘fietsen’ de teams voor de winter al door de eerste tien duels heen en anders is er nog geen probleem. Want wanneer we in het weekend van 4 maart weer beginnen dan hebben de elf nog voldoende weekenden om eventueel nog in te halen duels vanaf dat moment te spelen. Dus niks ‘gedoe’ tussen 27 januari tot 4 maart maar lekker voetballen wanneer het allemaal weer wat gezelliger langs de lijnen wordt