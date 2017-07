Thom Winkel fluit RWE Eemsmond-FC Groningen

Thom Winkel uit Uithuizen heeft woensdagavond de arbitrale leiding in het duel tussen RWE Eemsmond en FC Groningen.De 23-jarige Thom Winkel is woensdagavond in Warffum de scheidsrechter in het duel tussen RWE Eemsmond en FC Groningen. Met Thom mogen we weer een talentvolle arbiter uit onze regio noemen want zoals onderstaande tabel laat zien fluit de jonge arbiter ondertussen zijn duels al in soms de tweede divisie.Derde Divisie Zondag 9Tweede Divisie Tweede Divisie 3Derde Divisie Zaterdag Derde Divisie Zaterdag 5KNVB Beker KNVB Beker 2Beloften Eerste Divisie Beloften Eerste Divisie 1Beloften Eredivisie Beloften Eredivisie 1Een mooie ontwikkeling voor Thom Winkel die op 16 jarige leeftijd bij de jeugd als KNVB-scheidsrechter begon. Op 21 jarige leeftijd kwam hij vervolgens in het ontwikkeltraject van de KNVB terecht met als volgende doel een doorbraak richting het betaald voetbal. Een doel waar Thom dus met het fluiten in de derde en tweede divisie een eerste aanzet voor heeft gezet.In Warffum zal de jonge arbiter uiteraard vergezelt worden door twee assistenten. Hans Hendriks, die tijdens de oefenduels van het RWE Eemsmondteam als assistent actief was, is een van de beide assistenten. De andere assistent zal door gastheer Warffum aangewezen worden maar die naam is tot op heden nog niet bekend gemaakt.