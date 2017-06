RWE Eemsmond- FC Groningen met Japanse primeur

Nog een paar dagen te gaan en Warffum is weer uitgesprongen en gedanst. Maar dan staat al snel in Warffum de volgende happening voor de deur. Want op woensdag 5 juli zal in Warffum het duel tussen het RWE Eemsmondteam en FC Groningen gespeeld worden.Warffum heeft woensdag 5 juli de primeur. Want in het dorp waar enkele dagen eerder nog diverse nationaliteiten dansten zal de Japanse aanwinst Ritsu Doan zijn debuut als speler van FC Groningen maken. De 19 jarige aanvaller werd donderdag 29 juni gepresenteerd en zal dus op zaterdag 1 juli aansluiten wanneer FC Groningen zijn eerste training op De Koepel in Haren afwerkt. Maar in Warffum zal de Japanner, waar ook PSV en Ajax ook in geïnteresseerd waren, dus zijn eerste minuten als speler gaan maken. Zijn eerste minuten op een veld wat er op dit moment al prima bijligt, zo zag ik donderdagavond op mijn doorreis naar het verder op gelegen Uithuizen. Op het sportcomplex heerste nog een serene rust wat even verderop duidelijk anders was. Bij de ingang van het Op Roakeldais-terrein was het namelijk en wat hopelijk woensdag ook het geval zal zijn. Een mooi voetbalfeest waar, zo is voor de stuurgroep Eemsmond Voetbalt en werkgroep v.v. Warffum te hopen, de nodige voetballiefhebbers voor naar sportpark Westervalge gaan komen voor een hopelijk mooi duel dat woensdagavond omals aanvangstijd heeft gekregen.