Roelof Rutgers nieuwe hoofdtrainer HFC’15-zondag

Roelof Rutgers is met ingang van het seizoen 2017-2018 de nieuwe hoofdtrainer van de zondagtak van HFC’15.De ervaren Rutgers komt over van Veendam 1894 waar hij één seizoen als hoofdtrainer actief was. De in Vries woonachtige trainer heeft een verleden bij VAKO. Daar begon hij als speler in de E-jeugd en maakte het tot het eerste elftal op 15-jarige leeftijd. Van daaruit vertrok hij als doelman naar de C-jeugd van FC Groningen en later twee jaar bij SC Heerenveen. Helaas werd zijn voetballoopbaan beëindigd door een schouder- en elleboogblessure. Als hoofdtrainer heeft hij onder anderen bij Smilde, VAKO en Peize gewerkt.