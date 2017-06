Nieuwe tenues RWE Eemsmondteam

Dinsdagavond heeft Marinus Tabak, manager van RWE, aan aanvoerder Aalderd Duinkerken van het RWE Eemsmondteam nieuwe tenues overhandigd. Nieuwe tenues, bestaande uit een geel shirt, blauwe broek en blauwe kousen, wat de spelers zullen dragen wanneer het RWE Eemsmondteam het op 5 juli in Warffum , aanvang 19.00, uur gaat opnemen tegen FC Groningen voor wie het de eerste wedstrijd is in de voorbereiding op het seizoen 2017-2018.Bovenste rij: Arjan Knol, Joël Huizinga, Ronny Bakker, Michel Dries, Nick van den Berg, Stefan Janssen, Robert Knol.Middelste rij: Hans Hendriks (Grensrechter), Gerrit Hofman (Verzorger) Jur Smit (Trainer) Mark Bos, Aalderd Duinkerken, Geert-Jan Zijlstra (Leider), Corstiaan van den Berg (Leider), Corné Tuitman (Verzorger)Onderste rij: Jos Klip, Mark Knol, Jort Veenstra, Jacco Knol, Marcel Lalkens, Marcel Dijkstra, Kevin HaanOntbrekend op de foto: Henk Wieringa en Teun Venhuizen