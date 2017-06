Voetbalcenter Meerstad Bestaat 10 jaar !!!

Op 25 juni 2017 bestaan WIJ exact 10 jaar! Daar bent u op een of andere manier onderdeel van geweest. Onze dank is groot!! Dit moet natuurlijk gevierd worden!! Wij willen dit samen met jullie doen, door een gezellige voetbalmiddag te beleven.Waar? vv HSC (Sappemeer), Sportpark Henk Bruins Rijksweg oost 129a SappemeerHoe laat? 13.30 uur tot 17.00 uur.Voor wie? Leden – oud leden – vriendjes – vriendinnen – familie – kortom iedereen!Wat is er te doen?· Opblaasbare Pannaveld (Groot en klein)· Opblaasbare Schiettent· Snelheidsmeter· Voetvolley (Groot en klein)· Quickfeet (reactiespel / handelingssnelheid)· Bubbel voetbal· Speedsoccer outdoor (van Indoor Soccer Centre)· Partijspelen· En vele andere activiteiten op en rond het voetbalveld.We hopen u allen te mogen begroeten !Deelname is volledig gratis! Aanwezigheid wordt op prijs gesteld.Graag tot dan, Namens het Voetbalcenter Meerstad TEAM,René Wollerich