Schitterend 28e Bedrijvenvoetbal festijn

De stichting Bedrijvenvoetbal bezorgde Bedum voor de 28keer een weekend vol vertier en sportiviteit. Zeshonderd voetballers streden op het sportpark in Bedum om de fel begeerde bokaal. JAHEKO werd de winnaar bij de mannen. Het is de eerste keer dat het bedrijf de prestigieuze bokaal wint. Bij de dames ging de eerste prijs naar Kooistra Tuin en Dier. Voor de derde achtereenvolgende keer wonnen de veertigplussers van Le Nez het 7 tegen 7.Bedum staat het derde weekend van juni traditiegetrouw in het teken van het Bedrijvenvoetbal. Een groots evenement waar sporten, ondernemen en gezelligheid hand in hand gaan. Het weekend begon met een sponsoravond met medewerking van oud topvoetballer Wim Kieft. Nieuw in het programma was een pitch voor het goede doel. Vijf lokale goede doelen presenteerden zich elk in 3 minuten. Colourful Bedum kreeg de meeste stemmen. Burgemeester Erica van Lente reikte namens het stichtingsbestuur een cheque uit van € 1.000.Christopher van Dijk van hoofdsponsor Van Dijk Keukens & Interieurbouw lichtte toe dat drie jaar sponsorschap het bedrijf enorm heeft geholpen. Vanaf 2018 maakt Van Dijk plaats voor een nieuwe hoofdsponsor. Ook werden oud ‘toernooidirecteur’ Henk Steenhuis en de bestuursleden Jaap Heres en Kor Noorlag benoemd tot erelid van de stichting bedrijvenvoetbal.Twee dagen voetbal door bedrijventeams leverden veel strijd, plezier en stramme spieren op. Van de vijfentwintig teams bleven er twee elftallen over voor de finale. Onder grote publieke belangstelling versloeg JAHEKO het team van Duikbedrijf Wal/AnyTyme met 1-0. Daarmee kreeg het bedrijvenvoetbal een verrassende winnaar. Smit Prefab Beton BV werd derde.De Fairplay bokaal was voor Timmerbedrijf Gert Zijlstra/SIB installaties.Voor het eerst in de historie van het bedrijvenvoetbal was er een damestoernooi. Kooistra Tuin en Dier won voor Groenvoorziening AJ Van der Werf/De Roo Drente en Stukadoor Jeroen/Klus- en handelsonderneming Erwin. De Fairplay ging naar Creatives Central.Speciaal voor 40 plussers organiseert de stichting een 7 tegen 7 toernooi op een half veld. Tien teams streden zaterdagmiddag op het kunstgras voor de prijzen. De gelouterde mannen van Le Nez versloegen in de finale het team van Groefsema Schilders met 1-0. Steakhouse De Kleine Munt eindigde als derde. De Fairplay cup was voor Van Dijken communicatieadvies.Op vrijdagavond genoten 750 bezoekers van een Hollandse avond met DiepTriest en Burdy. Tijdens de afsluitende feestavond op zaterdag waren er 1.300 bezoekers. Partyband Papa Di Grazzi en Kraantje Pappie zorgden voor een geweldige sfeer in de grote feesttent. Tientallen vrijwilligers van SV Bedum, muziekvereniging Wilhelmina en DIO Bedum ondersteunden in de organisatie.“Geweldig, wat een sfeer, wat kan Bedum een feestje vieren”, glundert Rob van der Werf, voorzitter van de stichting Bedrijvenvoetbal. “Ik ben blij, opgelucht dat alles weer vlekkeloos is verlopen maar vooral heel trots. Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers en sponsoren. Alleen dankzij hen is zo’n groot evenement in Bedum mogelijk. Daar mogen we met elkaar echt ongelofelijk trots op zijn.”