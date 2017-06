Bedankbrief AnKo-toernooi

Geachte Lezer,Op zaterdag 3 juni hebben we het AnKo toernooi 2017 gespeeld. Een toernooi dat voor het goede doel “Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis UMCG” werd gespeeld.In de periode voorafgaand aan het toernooi werden er al door verschillende teams van s.v. de Heracliden en de commissie van het AnKo toernooi, acties georganiseerd om geld in te zamelen voor het goede doel.Zo werden er door s.v. de Heracliden o.a. een kinderdisco, voetbalclinic, Pub quiz, en bingo avond georganiseerd. De commissie van het AnKo toernooi organiseerde o.a. een rondleiding bij de RWE energiecentrale in de Eemshaven, flessenactie, melkbus en natuurlijk het AnKo toernooi zelf.Velen hebben ons geholpen om het goede doel te ondersteunen, van tent opbouwers tot scheidrechters. Van toernooileiding tot loten verkopers. Van hamburger bakkers tot de teams die aan het toernooi mee hebben gedaan. Van sponsoren tot barbezetting en zo kunnen we nog wel even door gaan.Voor ons is het onbegonnen werk om een ieder hier voor persoonlijk te bedanken!!!Toch willen wij middels deze brief onze blijk van waardering uitspreken, voor wat u voor ons heeft betekend. Zonder u was het namelijk onmogelijk geweest om deze actie voor “Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis UMCG” tot het succes te brengen van wat het is geworden.Daarom zeggen wij met zijn allen:AnKo commissie,Alma WerkmanJos DekkerMadelon SikkemaPetra SikkemaKoos SikkemaYvonne Vreugdenhil