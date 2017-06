RWE Eemsmondteam nog niet klaar voor FC Groningen

Als voorbereiding op het duel tegen FC Groningen oefende het RWE Eemsmondteam dinsdagavond tegen De Fivel. In Uithuizen werd het een 2- 1 nederlaag voor de selectie van trainer Jur Smit die nog het nodige te doen heeft om zijn selectie op woensdag 5 juli tegen FC Groningen goed voor de dag te laten komen.De 20-0 nederlaag van vorig jaar uitwissen heeft trainer Jur Smit zich voor het aanstaande duel tussen het RWE Eemsmondteam en FC Groningen tot doel heef gesteld. De in Winsum woonachtige Smit is namelijk geen trainer die zich al bij voorbaat naar de slachtbank laat leiden. ,, Absoluut niet zelfs, steekt Smit dinsdagavond voorafgaand aan het oefenduel tegen De Fivel van wal. ,,Als groep hebben we als duidelijke doelstelling afgesproken om te proberen het aantal tegengoals onder de tien te houden en om minimaal één keer te scoren. Of dat lukt, weet je nooit maar dat is wel onze insteek,” aldus de trainer van Noordpool die, in samenspraak met de zeven voetbalclubs uit de gemeente Eemsmond, tot de volgende selectie is gekomen: Aalderd Duinkerken, Marcel Dijkstra, Kevin Haan, Robert Knol ( Corenos) Mark Knol, Henk Wieringa, Jort Veenstra, Joel Huizinga( De Heracliden), Mark Bos, Nick van de Berg, Jos Klip, Michel Dries(Noordpool), Jacco Knol, Ronny Bakker( ZEC ), Rodney Ritsema, Teun Venhuizen(Warffum), Stefan Jansen( KRC ) en Sander Slump(Usquert ).Een selectie met de nodige routine waar Jur Smit, die verder wordt geassisteerd door de teamleiders Geertjan Zijlstra en Cos van de Berg en voor de medische verzorging door Corné Tuitman en Gerrit Hofman, bewust voor heeft gekozen. ,,Wat ik van eerdere edities weet is dat het steeds vaker gebeurde dat er spelers werden gevraagd omdat ze nog nooit tegen FC Groningen hadden gespeeld. Toen ik benaderd werd of ik deze editie als trainer/coach wilde fungeren was mijn voorwaarde daarom ook dat ik zelf een vinger in de pap wilde hebben qua samenstelling van de selectie. Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik bijvoorbeeld Ronny Bakker, Jacco Knol, Jos Klip en Aalderd Duinkerken er graag bij wilde hebben. Dat zijn voetballers die voor de nodige routine zorgen en de kwaliteit hebben om het FC Groningen zo lastig mogelijk lastig te maken. Want we gaan natuurlijk niet even ‘vrolijk’ met drie spitsen spelen tegen een veel sterkere tegenstander. Dan weet je namelijk zeker dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Vandaar dat ik een selectie wilde met voetballers die dat begrijpen. En verder snap ik best dat er van alle zeven de vereniging een vertegenwoordiging mee moet doen. Maar ik ben wel van mening dat voor een duel als tegen FC Groningen de kwaliteiten van de spelers bepalend moet zijn,” aldus Smit die precies als ook Klaas de Rouw, als voorzitter van Noordpool lid van de stuurgroep Eemsmond Voetbalt, het jammer vind dat het duel op woensdagavond gespeeld zal worden. Een speelavond, zo vertelde De Rouw eerder op de dag, wat op verzoek van FC Groningen is gebeurd. ,,Dat we nu op de woensdagavond spelen komt echt vanuit FC Groningen. Wij hadden veel liever op de vrijdag of zaterdag gespeeld. Maar FC Groningen speelt op vrijdag in Winsum en contractueel is het vastgelegd dat ze hun eerste oefenwedstrijd als voorbereiding op het seizoen in de gemeente Eemsmond moeten spelen, “ aldus De Rouw die verder uitleg geeft waarom er dit jaar voor Warffum is gekozen in plaats van volgend jaar waarin de voetbalvereniging Warffum zijn honderdjarig jubileum viert. ,,De bedoeling was om dit jaar in Uithuizen te spelen. Maar door de bouwactiviteiten op het sportcomplex gaf de gemeente daar geen toestemming voor zodat besloten is om dit jaar in Warffum te spelen waar men het duel tegen FC Groningen als een mooie opening van het jubileumjaar ziet,” aldus De Rouw die verder nog wist te vertellen dat het gehele oefenprogramma van het RWE Eemsmondteam op de velden van Noordpool wordt afgewerkt. ,,Het oefenduel tegen NEC Delfzijl op 27 juni zou eerst in Kantens en later in Roodeschool gespeeld worden. Maar dat is nu Uithuizen geworden waar de groep, zo heb ik van Jur Smit begrepen, verder ook nog een keer zal gaan trainen. “Dat de selectie nog wel een training en een oefenduel kan gebruiken bleek dinsdagavond wel in de wedstrijd tegen De Fivel. De formatie van Jur Smit kwam er namelijk voor de rust niet of nauwelijks aan te pas maar wat na de pauze toch wat beter werd. Na de eerste vijfenveertig minuten stond het door een goal van Rindert Havinga 0-1 en al snel in de tweede helft werd het door een treffer van Mark Kramers zelfs 0-2 voor de Riepsters. Na de tweede goal van de ploeg uit Zeerijp kwam het RWE Eemsmondteam echter steeds beter in de wedstrijd en halverwege de tweede helft bepaalde Ronny Bakker, na prima aangeven van Mark Bos, de uiteindelijke eindstand op 1-2. Dat zorgde dat Jur Smit na afloop sprak van een nuttige oefenwedstrijd. ,,Alle spelers die beschikbaar waren hebben gespeeld en daar ging het vanavond om. De zaak is nu om de twee activiteiten die we nog hebben goed te gebruiken, zodat er een team komt te staan dat FC Groningen een beetje partij kan geven. Maar, en zo eerlijk moet ik zijn, dan moet er nog wel het nodige gebeuren willen we daar in slagen. ”