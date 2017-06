Op woensdag 5 juli speelt FC Groningen zijn eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het seizoen 2017-2018. In Warffum zal dan het RWE Eemsmondteam als tegenstander fungeren. Precies als bij de voorgaande edities kunnen ook nu weer de kaarten voor dit duel in de voorverkoop gekocht worden. De adressen waar de kaarten vanaf het zaterdag 17 juni gekocht kunnen worden zijn: