Nieuwe uitdaging oud-trainer Rood Zwart Baflo.

Marcel Schaap gaat aan de slag bij Be Quick. De in Groningen woonachtige oud-trainer van Rood Zwart Baflo wordt bij de derde divisionist coördinator onderbouw JO9 en JO 11. Daarnaast zal hij als trainer van JO9- 1 aan de slag gaan.Voor Marcel Schaap, die voor zijn twee seizoenen Rood Zwart Baflo bij o.a. Marum en Grootegast actief was, een compleet andere uitdaging maar wel een hele mooie. ‘Binnen een prima organisatie weer nieuwe ervaringen op mogen doen spreekt mij enorm aan . Zo spelen we bijvoorbeeld in de voorbereiding een toernooi waar ook FC Groningen, Cambuur en PEC Zwolle aan deelnemen. Dat betekent dat je nieuwe mensen leert kennen waar je weer wat van kunt leren. Want dat is namelijk wat ik graag wil, als voetbaltrainer stappen maken.”