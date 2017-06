Beach Soccer Blauwestad grootste toernooi in Noord-Nederland

Op 7 en 8 juli is het eindelijk zover, dan trappen rond de tachtig teams af op de goudgele stranden van het Oldambtmeer voor een nieuwe editie van het Open N.K. Beach Soccer. De fanatiekste voetbalverenigingen trekken in clubverband ten strijde, met het mes tussen te tanden maar met tegelijkertijd een hoop gezelligheid.En die gezelligheid kan zomaar eens de sleutel zijn tot het succes van dit kampioenschap. Iedereen wil winnen, maar lijkt zich doordrongen van het feit dat de sport Beach Soccer zich niet leent voor vechtpartijen of andere aanvaringen. Om dit gevoel te waarborgen zet de organisatie dan ook fors in op bekwame scheidsrechters.De voetballers kunnen zich enorm uitleven op het strand. Vanwege de afmetingen van het veld kunnen ze vanuit iedere positie het vuur op de goal van de tegenstander openen. Iets wat daarom ook veelvuldig gedaan wordt, en op de meest creatieve manieren. Omhalen, hakjes of gewoon snoeiharde uithalen zijn in het weekend van 7 en 8 juli gangbare kost, smullen geblazen dus voor de echte liefhebber. Veel van de deelnemers hebben de mooiste doelpunten in hun voetballoopbaan op het strand van Midwolda gemaakt.Niet onbelangrijk, toegang voor bezoekers is volledig gratis. Voorzitter Mick Zuurman: ‘Wij zijn als organisatie verliefd geworden op deze sport en willen die liefde zoveel mogelijk delen met anderen. Hierbij vinden wij het vragen van een toegangsprijs niet passen, we willen mensen geen reden geven om niet te komen!’