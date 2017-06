Dubbel feest in Loppersum

Op zaterdag 3 juni wist het tweede team van SC Loppersum een mijlpaal in de historie van de voetbalvereniging te bereiken. In Siddeburen werd namelijk de finale van de nacompetitie tegen Wildervank gespeeld. Een spannende finale die de Lopsters uiteindelijk een 4-3 zege en promotie naar de reserve 2klasse opleverde.Maar er was nog een reden voor een feestje bij de Lopsters want ook het damesteam speelt volgend seizoen een klasse hoger. Het damesteam stond namelijk het grootste gedeelte van het seizoen bovenaan en beloonde zich daar uiteindelijk voor door kampioen te worden in de vijfde klasse.