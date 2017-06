Dames- en Meisjesvoetbal Marum in de lift!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het seizoen 2016 - 2017 is voor het Damesvoetbal in Marum een groot succes geworden. Zowel het Dames- als het MeisjesteamO13 werden kampioen in hun competities en a.s. zaterdag kan de kroon op het werk worden gezet in Emmen op de Meerdijk, waar beide teams de finale spelen van het Bekertoernooi.De meisjes spelen in een poule tegen Leeuwarden Zwaluwen(10.00 uur), Grijpskerk(11.00uur) en SJO Dronrijp Foarut(12.25uur) Er wordt een halve competitie gespeeld. De meisjes, die de competitie zonder enig puntenverlies wisten af te sluiten, zullen ongetwijfeld meer tegenstand krijgen deze dag en zullen vol aan de bak moeten.De Dames treden aan tegen SVO BDE. Deze club komt voort uit een fusie tussen de Damesafdelingen van Bargeres, DZOH en SC Erica. Hierdoor ontstond de grootste dames-voetbalclub van Noord-Nederland. Deze wedstrijd zal plaatvinden in het stadion van S.V. Emmen, de welbekende eerste-divisionist.Het Marum team is gepromoveerd naar de Derde Klasse en speelt van het gehele Westerkwartier op het hoogste niveau. Trainer Auke Doornbosch: "Dit moet toch een uitdaging zijn voor Dames uit de buurt om zich bij ons aan te melden. Ik weet dat er sowieso een aantal Dames woonachtig zijn in de buurt van Marum die zo mee zouden kunnen op het derde klasse niveau, maar ook Dames en/of Meisjes die willen beginnen met voetballen zijn welkom bij onze gezellige vereniging." Onlangs heeft Auke bij Marum zijn contract verlengd met 1 jaar, dus ook volgend jaar staat hij aan het roer van het vlaggenschip. De verwachting is dat hij de Dames naar de veilige haven zal loodsen in de derde klasse en gezien de kwaliteit moet dit mogelijk zijn.Supporters zijn van harte welkom deze dag en ook is het mogelijk om je op te geven voor de Marum-bus via:of in de kantine.