Seizoensopening FC Groningen op woensdag 5 juli in Warffum

Nu zijn ze nog op vakantie maar op zondag 1 juli start FC Groningen de voorbereiding op weer een nieuw seizoen in de eredivisie. Al snel na deze eerste training staat er ook al een eerste oefenwedstrijd op het programma. Op woensdag 5 juli komt de eredivisionist namelijk naar Warffum waar het RWE Eemsmondteam traditioneel als eerste tegenstander zal fungeren. Een tegenstander die vandaag, dinsdag 6 juni aan zijn voorbereiding op dit duel begint. Vandaag zal er voor de eerste keer in Uithuizen getraind worden en een week later staat er een oefenduel tegen De Fivel op het programma. Een week later op 20 juni zal er weer een training plaatsvinden om vervolgens in Kantens met een duel tegen NEC Delfzijl de voorbereiding af te sluiten alvorens men op woensdag 5 juli tegen FC Groningen zal gaan spelen.