Jouke Nolles nieuwe Hoofd Jeugd Coördinator SV Marum

SV Marum is verheugd te kunnen kan melden dat men Jouke Nolles als nieuwe Hoofd Jeugd Coördinator heeft gecontracteerdJouke Nolles is een bekende naam in het amateurvoetbal. Zo is hij o.a. Hoofd Jeugd Opleiding geweest bij VV Heerenveen en heeft hij verschillende jeugdteams getraind bij SC Heerenveen. Verder heeft Jouke Nolles meerdere jaren ervaring als hoofd trainer in het amateurvoetbal.Met de komst van Jouke Nolles als nieuwe HJC verwacht SV Marum een doorontwikkeling te kunnen maken in het opleiden van jeugdvoetballers. Als HJO zal hij zich primair gaan richten op het begeleiden van de jeugdtrainers en zal hij de lead nemen in de circuit-trainingen van de F en E-junioren van SV Marum.