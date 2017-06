Hans Huizing benoemd tot lid van verdienste v.v. De Monnik

Tijdens het Kallemooiwat de voetbalvereniging De Monnik jaarlijks organiseert, waar dit jaar ACV, VV Winsum en Gorecht voor uitgenodigd waren, werd Hans Huizing benoemd tot erelid van de voetbalvereniging De Monnik.Wie Hans Huizing niet kent is nog nooit van zijn leven in de Tox Bar of op Schiermonnikoog zelf geweest. De geboren Middelstumer is namelijk al jarenlang in de Tox Bar werkzaam waar hij naast zijn werkzaamheden in de keuken ook de DJ is. Sinds zijn vertrek naar het eiland inis Hans al bij v.v. De Monnik betrokken. Hij werd lid direct lid en drie jaar later werd hij als trainer de opvolger van Jan Boerema. In 1994 werd hij gekozen in het jeugdbestuur en vijf jaar later in het hoofdbestuur. In 2011 werd hij naast speler/trainer ook secretaris van vv De Monnik, een functie die hij combineerde met die van wedstrijdsecretaris.Maar nu na ruim zeventwintig jaar komt aan de speler/trainer zijn een einde want op zaterdag 3 juni kwam er een einde aan zijn carrière als speler/trainer van De Monnik. Een carrière waar Hans, in het bijzijn van zijn ouders en zijn drie kinderen, uitgebreid voor in het zonnetje werd gezet. Want sinds zaterdag gaat Hans, die in totaal 503 wedstrijden voor De Monnik speelde, namelijk als lid van verdienste van vv De Monnik door het leven. Een onderscheiding die hem, gezien de reacties op Schiermonnikoog van harte werd gegund.