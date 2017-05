‘Stuntploeg ‘ Loppersum 2 speelt zaterdag finale tegen Wildervank 2 voor plek in de tweede klasse.

Loppersum 2 speelt zaterdag 3 Juni in Siddeburen de finale van de nacompetitie tegen Wildervank 2. Een finale met als inzet een plaats in de tweede klasse.Het bereiken van deze finale mag als een prestatie van formaat van de Lopsters worden gezien doordat men pas na een bloedstollende verlenging als winnaar uit het tweeluik met de reserves van VV Hoogeveen kwam. Een verlenging die nodig was omdat Loppersum in de reguliere speeltijd + een paar minuten aan extra tijd, een in de eerste wedstrijd 4-1 nederlaag met een 3-0 zege hadden weten weg te werken. Dat zorgde dat er zaterdag een verlenging gespeeld moest worden en die door Loppersum met 1-0 werd gewonnen. Een aantal weken geleden was ik in Loppersum en hoorde ik het verhaal van de reserves van Loppersum. Het verhaal van een krappe selectie die als ondersteuning diende van een ook al krappe eerste selectie. Iets wat wel vaker een euvel is bij een reserveteam. Afhankelijk zijn van wat het eerste elftal moet gebruiken of in het gunstigste geval kan afstaan. Tijdens mijn bezoek aan Loppersum toen werd duidelijk dat Loppersum het boven verwachting deed en waar men binnen de club trots op was. Precies eender dat de hoofdmacht van Loppersum prima presteerde gold dat namelijk ook voor de reserves. Waar het vlaggenschip de titel aan zijn neus voorbij zag gaan en ook in de nacompetitie werd uitgeschakeld voor promotie hebben de reserves nog wel een kans om te promoveren. Dan moet het echter wel winnen van Wildervank, een ploeg die men ook in de competitie al twee keer tegenkwam. In Wildervank werd het een 4-1 nederlaag voor de Lopsters die thuis met 0-0 gelijkspeelden tegen de ploeg uit Wildervank. Maar gelukkig zegt dat niets want zaterdag kan trainer Martijn Elzinga over een complete selectie beschikken omdat het eerste team al is uitgespeeld. In Siddeburen zal er om 14.30 uur afgetrapt met als scheidsrechter dhr. F. Reitsema uit Wirdum.