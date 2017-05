Nieuwsbrief COVS weer online

REF United met twee teams naar NK veld in Rotterdam

Op zaterdag 17 juni doen twee teams van onze vereniging mee aan het Nederlands Kampioenschap veldvoetbal in Rotterdam. Het NK wordt gespeeld bij Excelsior. Ter voorbereiding wordt er 6 en 15 juni getraind op Corpus den Hoorn. Op 13 juni wordt er mogelijk een oefenduel of oefentoernooi gespeeld. Kijk voor meer informatie ook op onze site: http://www.covsgroningen.nl/?p=9964 Onze spelers en begeleiders reizen de 17e per bus af naar Rotterdam. Wil je mee als supporter, dan kan dat! Laat het even weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of aan Marije Deuring.

De laatste nieuwsbrief van dit seizoen is weer uit. Een nieuwsbrief met ook nu weer volop nieuws voor de heren en dames scheidsrechtersDeze week zijn de laatste trainingen van het seizoen 2016-2017. Zowel dinsdag als donderdag kan er van 20.00 – 21.15 uur worden getraind op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Donderdag is na afloop, van 21.45 – 22.15 uur, ook de achtste en beslissende ronde van de pubquiz. Doe ook mee en test je kennis van sport, wetenschap en onzin…. Iedereen kan meedoen, ook als je dat nog niet eerder hebt gedaan. Voor de rondewinnaars zijn er leuke prijzen. De prijsuitreiking van de pubquiz over het hele seizoen 2016-2017 zal overigens plaatsvinden tijdens de afsluitende BBQ, op 8 juni.Aan het einde van het seizoen gaat de trainingsgroep vanuit de lief-en-leed-pot traditioneel uit eten. Dit jaar zal dat zijn op donderdag 8 juni. Er is een uitgebreide en luxe barbecue besproken op het sportcentrum van de universiteit. De BBQ begint om 19.00 uur. Wil je uiterlijk 1 juni laten weten of je meegaat, aan Roel Bellinga of Bert Kamstra? Ook de bijdrage voor de lief-en-leed-pot moet uiterlijk 1 juni betaald zijn, contant of op de bankrekening gestort, zie onze site. Op naar de BBQ!In januari 2018 organiseren we voor de 20e achtereenvolgende keer een technisch weekeinde op Ameland. De datum moeten we nog vaststellen, maar het zal vermoedelijk worden gehouden van 13 tot en met 15 januari. We zijn benieuwd of de opzet van het technisch weekeinde nog aansluit bij wat onze leden graag willen. Daarom is er een enquête uitgewerkt, die je in ongeveer vijf minuten online kunt invullen. Ook als je nog nooit bent meegeweest, willen we je vragen deze in te vullen. Alvast bedankt! Klik hier voor de enquête: https://www.survio.com/survey/d/H9C4X2J2A9C2J2S3D