Voorbereiding RWE Eemsmondteam start op 6 juni

FC Groningen start op 1 juli met zijn voorbereiding op het seizoen 20 17-2018. Een voorbereiding waarin er al snel een eerste oefenwedstrijd gepland staat want op woensdag 5 juli komt de eredivisionist naar Warffum om daar de strijd aan te binden met het RWE Eemsmond-team. Voordat dit team de strijd met de Groningers aangaat wordt er eerst nog een trainingsprogramma afgewerkt. Een trainingsprogramma dat bestaat uit de volgende activiteiten.Op 6 en 20 juni wordt er in Uithuizen op gras getraind. Voor donderdag 22 juni is een oefenduel vastgesteld tegen De Fivel. Dit duel wordt in Uithuizen gespeeld en zal op gras worden gespeeld. Voor dinsdag 27 juni staat er nog een tweede oefenwedstrijd op het programma. Dat duel zal in Kantens gespeeld worden en daar zal NEC Delfzijl de tegenstander zijn. De duels in Uithuizen Kantens hebben als aanvangstijd 19.30 uur.