Jur Smit maakt selectie RWE Eemsmond bekend

Voor de standaardteams van de voetbalverenigingen in de toekomstige gemeente Het Hogeland zit het seizoen erop. Maar dat geldt nog niet voor sommige voetballers van de zeven verenigingen in de gemeente Eemsmond. Want binnenkort wacht het duel tegen FC Groningen wat in Warffum gespeeld gaat worden. Voor deze negende editie van het duel RWE Eemsmond- FC Groningen is Jur Smit als trainer/coach aangesteld en de Winsumer heeft, in samenspraak met de zeven verenigingen, een selectie samengesteld die bestaat uit de volgende spelers.: Aalderd Duinkerken, Marcel Dijkstra, Kevin Haan, Robert Knol: Frank de Boer, Henk Wieringa, Jort Veenstra, Joel Huizinga: Mark Bos, Nick van de Berg, Jos Klip, Michel Dries.: Jacco Knol, Ronny BakkerRodney Ritsema, Teun VenhuizenStefan Jansen: Sander Slump.Trainer/coach: Jur SmitTeamleiders: Geertjan Zijlstra, Cos van de BergMedische staf: Corné Tuitman, Gerrit Hofman