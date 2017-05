De bal van 't Zandt moet weer terugkomen.

De bal waarmee de allerlaatste wedstrijd van VV ‘t zand is gespeeld, is zaterdagmiddag verdwenen. De club stopt na 85 jaar te bestaan. De mannen van ‘t Zandt waren juist zo blij en trots dat ze met de bal hun laatste wedstrijd mochten spelen. Het is een speciale Eredivisiebal die is ontworpen door de bekende Nederlandse tatoeëerder Henk Schiffmacher. Geen enkele club had de bal nog in bezit. ‘t Zandt wel.Zaterdag speelde ‘t Zandt de laatste wedstrijd ooit. Na 85 jaar is het mooi geweest. Het dorp had niet meer genoeg spelers en besloot dit van dit laatste jaar een knallend eindjaar te maken.De voetbalvereniging heeft via Facebook een zoekactie naar de voetbal gestart. ,,Na de wedstrijd hebben we de bal niet meer gezien’’, zegt voorzitter Tim Dijkhuis. Dat was rond kwart over vier zaterdagmiddag. Volgens Dijkhuis heeft niemand binnen de club idee waar de bal is. „De bal is niet bij iemand van ons elftal. We hebben iedereen gevraagd.” Met de bal is tot nu toe alleen de laatste wedstrijd gespeeld. Het was echter de bedoeling dat de bal ook tijdens het slotfeest - op 24 juni - gebruikt zou worden. „We wilden er graag nog een keer mee voetballen. Het is een leuk, uniek ding.”Wanneer je het bovenstaande op de site www.dvhn.nl leest dan denk je echt van, dit mag niet waar zijn. Dit mag g niet gebeuren dat deze unieke bal die aan de voetbalvereniging ’t Zandt is geschonken spoorloos is verdwenen. Ik snap dat men daar binnen ’t Zandt stevig van baalt en hoopt dat de door de bekende Nederlandse tatoeëerder Henk Schiffmacher ontworpen bal weer boven water komt. Maar ergens kan ik mij niets anders voorstellen dan dat de ‘eredivisiebal’ toch per ongeluk in het groen rond het veld van de voetbalvereniging verzeilt is geraakt. Iets anders kan ik mij namelijk niet voorstellen want laten we eerlijk zijn, je wandelt echt niet met een dergelijke bal ongezien van een sportpark af. Daarom hoop ik oprecht dat men in ’t Zandt deze prachtige bal weer terugvindt. En mocht het toch zo zijn, en wat niemand hoopt, dat iemand de bal heeft meegenomen. Laat degene dit uniek exemplaar dan snel weer teruggeven aan de voetbalvereniging ’t Zandt. Want die verdienen niet dat er op deze manier een smet komt op een fantastische dag.