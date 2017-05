vv Omlandia is met spoed op zoek naar een JO9 team (liefst 3e of 4e klasse) voor het toernooi dat gespeeld wordt op zaterdag 3 juni as tussen 09:00 en 12:30 uur in Ten Boer. Reacties graag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. " target="_blank">Toernooi_vvOmlandia@outlook. com