ANKO TOERNOOI ZOEKT NOG 1 DAMES 18+ TEAM

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De organisatie van het AnKo-toernooi werd vandaag geconfronteerd met een afmelding bij de dames 18+ poule. Hierdoor zijn we dringend op zoek naar vervanging. We zoeken dus een 18+ dames zevental om de damespoule compleet te maken.Zoals bekend staat het AnKo-toernooi in teken van een goed doel: het Beatrix kinderziekenhuis te Groningen. Alle opbrengst gaat hiernaar toe. Voor deelname van een team wordt 50 euro inschrijfgeld gevraagd. We proberen op deze dag ongeveer 3000 euro voor deze zieke kinderen bij elkaar te voetballen. Het toernooi wordt op Sportpark Meij in Uithuizermeeden gespeeld op zaterdag 3 juni a.s. We starten de 7 tegen 7 wedstrijden om 13.15 uur. Voor meer informatie kun je op de facebookpagina van dit toernooi kijken: ankotoernooi. Opgave of vragen zijn te e-mailen naar: