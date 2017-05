Open trainingen VV Winsum

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voetbalvereniging vv Winsum organiseert de komende weken open trainingen voor jeugdspelers. Winsum speelt met de standaardteams op redelijk hoog niveau en doet dat ook nu al met veel spelers uit de regio Noord-Groningen. De voetbalclub wil nieuwe spelers de kans geven om in de selectieprocedure mee te doen. Maar ook recreatieve voetballers zijn welkom. Het gaat in dit geval om trainingen voor jongens.De open training voor spelers onder 13 jaar en onder 15 jaar (geboren in 2003, 2004, 2005 en 2006) is op donderdag 1 juni op het sportcomplex aan de Schouwerzijlsterweg. Er wordt van 18.00 tot 19.00 uur getraind op het veld dat net buiten het complex ligt. Als men om kwart voor zes aanwezig is, kan men met de trainer naar het veld lopen.Voor de spelers onder 17 en onder 19 (geboren in 1999, 2000, 2001 en 2002) zijn er twee open trainingen, namelijk op woensdag 31 mei en op woensdag 7 juni. Beide keren starten de trainingen om 18.30 uur, eveneens op het veld dat ten westen van het sportcomplex ligt..Voor alle open trainingen geldt dat ze geheel vrijblijvend zijn. Er zal op alle avonden iemand van de club aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. Als iemand van club wil veranderen, dan moet er voor 15 juni overschrijving bij de KNVB aangevraagd worden. Als er op voorhand vragen zijn, mail dan gerust naar