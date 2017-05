27e SES-TOERNOOI OP ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 MEI

Zaterdag 27 mei vindt op Sportpark Centrum in Delfzijl de 27editie van het SES-toernooi plaats. Het is de tweede keer dat het SES-toernooi wordt georganiseerd door het nieuwe bestuur van Stichting Eemsdelta Sportevenementen (SES). Nieuw dit jaar is de SES-Youthcup op zondag 28 mei, waarin talenten uit binnen- en buitenland het tegen elkaar opnemen.Het merendeel van het deelnemersveld is vastgelegd. Winnaar van vorig jaar Zeerobben, NEC Delfzijl, vv Groningen, WVV, Marum en het Regioteam komen in actie tijdens deze 27editie. Omdat het tot en met de laatste competitieronde erg spannend was in de verschillende klasses in de strijd om nacompetitie, was het tot op het laatste moment puzzelen met het deelnemersveld. De organisatie is momenteel bezig om de laatste vier clubs toe te voegen aan het sterke deelnemersveld.Het SES-toernooi heeft vorig jaar een impuls gekregen. Veel was nieuw: voor het eerst werd het toernooi georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van een nieuw bestuur, voor de eerste keer op Sportpark Centrum in Delfzijl en voor de eerste keer in 26 jaar werd het toernooi niét gespeeld op Hemelvaartsdag. Op een zonovergoten 4 juni 2016 won Zeerobben uit Harlingen het toernooi na een 2-0 overwinning in de finale tegen Viboa uit Winsum. De winnaar is traditiegetrouw te gast om de beker te kunnen verdedigen.Het sinds 2016 aangetreden bestuur is ambitieus. Daarom worden dit weekend niet, zoals vorig jaar, alleen het SES-toernooi, de SES-Oldstarscup en de SES-Minicup gespeeld, maar zal er ook op zondag 28 mei volop gevoetbald worden op Sportpark Centrum. Die dag zal de SES-Youthcup worden gespeeld. Dan spelen de ‘sterren van de toekomst’ in de leeftijdscategorieën onder de 8,9,10 en 11 jaar hun wedstrijden. We zijn trots te kunnen vermelden dat niet alleen toptalenten vanuit de regio hun kunsten komen vertonen, maar dat er clubs uit heel Nederland afreizen naar Delfzijl. Daarnaast zijn de voetbalscholen van FC Groningen en SC Cambuur afgevaardigd en zijn zelfs onze Oosterburen vertegenwoordigd in de leeftijdscategorie onder de 8 jaar. Germania Leer is namelijk te gast. Het belooft een mooi spektakel te worden waarin de jongste jeugd volop (voetbal)plezier zal beleven.Het laatste nieuws in aanloop naar het toernooi is te volgen via www.sesvoetbal.nl en het twitteraccount www.twitter.com/SESVoetbal. Daar worden ook de deelnemende clubs bekend gemaakt.