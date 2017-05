Omlandia hoopt op veel support.

Vanavond, dinsdag 23 mei, om 19:00 uur wordt de returnwedstrijd gespeeld van de tweestrijd tussen vv Omlandia en SC Veenwouden in de nacompetitie 1e klasse/2e klasse.Afgelopen zaterdag werd het tijdens een spannende wedstrijd in Veenwouden 1-2 voor Omlandia.Vanavond wordt beslist wie doorgaat naar de finale van de nacompetitie. Hier wil Omlandia strijden voor lijfsbehoud in de 1e klasse. Wij hopen op veel bezoekers die Omlandia steunen tijdens deze wedstrijd. Het belooft een spannende strijd te worden met een goede sfeer en een lekkere temperatuur. Tot vanavond in Ten Boer!!