VV MIDDELSTUM ORGANISEERT OPEN TRAINING OP 30 MEI EN 1 JUNI

Op dinsdag 30 mei en donderdag 1 juni organiseert vv Middelstum een open training voor senioren. Deze training is toegankelijk voor leden maar ook zeker voor niet-leden. Iedereen is van harte welkom. Wil je dus eens meetrainen en zien of het je wat lijkt om te voetballen bij vv Middelstum? Dan is dit een uitgelezen kans.Op beide dagen start de training om 20.00uur. Aanmelden is niet nodig. Mocht je een vraag hebben, neem dan contact op met elftalbegeleider van het 1elftal, Bart Poortinga (/ 06 27 26 57 68.