Neil Judkins nieuwe trainer VV Winsum-VR1

Voor komend seizoen heeft het bestuur van vv Winsum een nieuwe hoofdtrainer voor Vrouwen 1 kunnen aanstellen. Het is de 35 jarige Neil Judkins die na gesprekken met de spelersraad van VR1 unaniem door de spelersgroep gekozen werd als de meest geschikte kandidaat.Neil is geen onbekende binnen vv Winsum. Opgeleid als voetballer bij Hunsingo, maakte hij op 16-jarige leeftijd de overstap naar Viboa, waar hij tot aan zijn 31jaar op 1klasse niveau in het eerste elftal als veel scorende spits furore maakte. Hij maakte in de periode 2005-2007 een uitstapje naar Oranje Nassau om op hoofdklasse niveau te kunnen spelen, maar hij miste de gezelligheid van een dorpsclub en kwam terug naar Winsum om t/m 2013 in het 1elftal te blijven voetballen. De laatste jaren voetbalde Neil in het 3elftal, waar dit seizoen voorlopig een abrupt einde kwam aan zijn carrière als voetballer door een afgescheurde achillespees.Neil studeerde o.a. aan het CIOS en de ALO en is inmiddels master sportfysiotherapeut met een eigen praktijk “Fysio 2 Fit” op het Aanleg in Winsum. Begin dit seizoen werd hij door Winsum aangesteld als club sportfysiotherapeut/hoofd verzorging en in die hoedanigheid heeft hij de spelersgroep van Winsum VR1 al van dichtbij meegemaakt. Op basis van die ervaring en de goede herinneringen die hij had aan de jaren (2004-2009) die hij als trainer/coach fungeerde van het toenmalige Viboa VR1 team (die hij van de 5naar de 2klasse bracht), heeft dat hem ertoe bewogen om zich kandidaat te stellen voor de vacante hoofdtrainerspositie. Neil Judkins volgt de vertrekkende hoofdtrainer Alfred Sterrenberg op, die op dit moment met het VR1 team in de nacompetitie strijd voor een plaats in de 1klasse.