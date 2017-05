De voetbalvereniging TEO uit Ten Post is op zoek naar een tweetal oefenduels. De vijfdeklasser uit Ten Post wil graag op dinsdag 23 mei en op zaterdag 27 mei oefenen. Men wil graag oefenen tegen een vierde of vijfde klasser maar een reserve tweede of derde klasser is ook goed. Voor verdere informatie kan men contact opnemen met Johan Ritsema . Telefoonnummer 06-52347531