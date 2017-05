SV Bedum en Blauw Geel ’15 gaan het vanavond beslissen.

Vanavond, donderdag 18 mei, staat in Ten Boer het beslissingsduel tussen SV Bedum-zondag en Blauw Geel ’15 op het programma. Beide teams eindigden met 53 punten uit 24 wedstrijden samen op de eerste plaats zodat beide ploegen samen mogen uitmaken wie er kampioen wordt en wie er tot het spelen van de nacompetitie veroordeeld wordt.Het had nog even wat voeten in de aarde waar het beslissingsduel tussen SV Bedum en Blauw Geel’ 15 gespeelt zou gaan worden. De Bedumers hadden een voorkeur voor het kunstgras van FC Lewenborg maar Blauw Geel’ 15 wilde onder geen beding op kunstgras spelen. De stadjers kwamen daarom met het veld van de v.v. Harkstede op de proppen. Een locatie waar men binnen SV Bedum weer niet mee akkoord ging zodat het uiteindelijk de KNVB was die de knoop doorgehakte door met het hoofdveld van Omlandia op de proppen te komen. Dat er een beslissingswedstrijd gespeelt moet worden om tot een kampioen in zondag 5D te komen lag een paar weken geleden niet in de lijn der verwachting. Want op zondag 30 april won Blauw Geel’ 15 met 4- 1 ruim van Eenrum en ging SV Bedum met 3- 1 onderuit tegen VVK. Op dat moment gaven de Bedumers geen stuiver meer voor hun titelkansen omdat het programma van stadjers er op papier niet echt lastig uitzag. Blauw Geel’ 15 kreeg namelijk nog bezoek van Kloosterburen en speelde zijn laatste wedstrijd uit bij Harkstede, dat al verzekerd was van een periodetitel. Zelf kwamen de Bedumers alleen maar meer op de laatste speeldag in actie met een thuiswedstrijd tegen laagvlieger Farmsum. Op 7 mei was het dus Blauw Geel’ 15-Kloosterburen en dat werd een duel wat uiteindelijk voor het beslissingsduel tussen SV Bedum en Blauw Geel’ 15 heeft gezorgd. Kloosterburen zorgde in Groningen namelijk voor een daverende stunt door de thuisploeg met 5- 1 te verslaan. Natuurlijk had niemand verwacht dat middenmoter Kloosterburen de koploper even helemaal ‘kleurenblind’ zou spelen maar dat gebeurde wel. Geen schijn van kans hadden de mannen van Gerrie Terpstra tegen een Kloosterburen dat door de na een zware blessure teruggekeerde Peter Reitsma van een kwaliteitsimpuls was voorzien. De nederlaag van Blauw Geel’ 15 betekende dat SV Bedum nu minimaal nog de kans had om een beslissingswedstrijd uit het vuur te slepen. Dan moesten de Bedumers wel zelf van Farmsum winnen en zou Blauw Geel’ 15 van Harkstede moeten winnen. Iets wat absoluut binnen de mogelijkheden lag. Maar het zou ook niet vreemd zijn wanneer de stadjers niet met de drie punten huiswaarts zouden keren. En in dat geval, en uiteraard moest er dan zelf wel gewonnen worden, zou SV Bedum kampioen zijn. Maar waar iedereen dat in het paarse kamp vurig hoopte wist men ook dat die kans klein was omdat Harkstede niet alleen niet meer in de vorm van voor de winter stak maar ook nog eens wist dat er nog minimaal twee belangrijke wedstrijden zaten aan te komen. Daarom was de teleurstelling zondagmiddag ook niet heel erg groot omdat al men een beslissingswedstrijd eigenlijk wel verwacht had. Een beslissingswedstrijd die vanavond in Ten Boer 19.00 uur als aanvangstijd heeft en als scheidsrechter dhr Tuinstra heeft.