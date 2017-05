Voetbalvereniging ’t Zandt speelt allerlaatste wedstrijd.

vv ‘t Zandt is op 1 mei 1932 ontstaan door samenvoeging van een drietal jongensclubs te weten: VOP (Voor Ons Plezier), DKJ (De Kwieke Jongens) en ZVV (Zandster Voetbalvereniging). Helaas houdt de in 1932 opgerichte voetbalvereniging in 2017 na 85 jaar op te bestaan.De club is jaren de kleinste amateurvoetbalverenigingen van ons land. 't Zandt bestaat uit slechts één seniorenelftal en een aantal trouwe leden. Nu een aantal spelers om verschillende redenen niet langer kan spelen en er geen nieuwe aanwas is, heeft de club besloten zich na dit seizoen op te heffen. Het 85 jarige bestaan van vv ’t Zandt zal groots gevierd worden en vv ’t Zandt zal in 2017 met opgeheven hoofd de deuren sluiten. Op zaterdag 27 mei speelt ’t Zandt om 14:30 uur haar allerlaatste wedstrijd, en wel tegen buurman de Fivel uit Zeerijp. Tijdens deze laatste wedstrijd staan er allerlei prachtige dingen op de planning, zo staat de wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Kamphuis staat op de Senior lijst betaald voetbal van de KNVB en fluit zijn wedstrijden in de Eredivisie. Daarnaast wordt de derby van commentaar voorzien door de stadionspeaker van FC Groningen, Jan Wildeman. En als klap op de vuurpijl wordt er met de nieuwe Eredivisiebal gespeeld. De bal voor het Eredivisie-seizoen 2017/18 is ontworpen door Henk Schiffmacher, en officieel pas leverbaar vanaf 1 juli. Tijdens deze laatste competitiewedstrijd van ’t Zandt wordt er met dit prachtige speeltuig afgetrapt op 't Zandt Siro. De dag wordt afgesloten met een feestelijke derde helft waarbij Harry’s One Man Showband de muzikale omlijsting verzorgd. Op 24 juni staat het grote slotfeest op het programma, waarbij in de avond o.a. Dries Roelvink, de Dikdakkers, Wat Aans en Burdy op de bühne staan.