Zeester in de nacompetitie? .... waarom niet ....

Nog een speelronde in het seizoen 2016-2017 en we beginnen aan de nacompetities waar vreugde, verdriet en berusting weer de hoofdmoot gaan vormen. Ook deze laatste speelronde geeft voldoende aanleiding om aandacht te besteden aan de wedstrijden die van nog van belang zijn voor sommige clubs uit het Ommelandergebied.Waar het in zaterdag 5A spannend is waar het gaat om de titel is dat in 5B het geval wanneer we het hebben over de derde periode. Voor de derde periode zijn er nog drie ploegen in de race. Koploper in de derde periode is Zeester dat een beter doelsaldo heeft dan Kootstertille en OKVC. De Zoutkampers staan op +23 tegenover Kootstertille dat op +12 staat en OKVC dat op +10 staat. Op deze laatste speeldag staat er voor Zeester een uitduel tegen Kootstertille op het programma en gaat OKVC op bezoek bij hekkensluiter Jistrum. Met dertien goals voorsprong moet het dan ook raar lopen dat Zeester bij winst op Kootstertille niet naar de nacompetitie zal gaan. Een Kootstertille dat als nummer drie ook naar de nacompetitie door kan stoten. Want het nummer drie in deze klasse krijgt namelijk de vervangende periode van kampioen Harkema Opeinde. Mocht Kootstertille echter van Zeester winnen dan komt er opeens een ander scenario om de hoek kijken. Dan komt Rood Zwart Baflo opeens in beeld als nummer vier op de ranglijst die dan de vervangende periode pakt waarbij het dan wel zaak is dat er in Jistrum geen rare dingen gebeuren. De Jistrumers hebben dit seizoen in competitieverband maar een keer met dubbele cijfers, 11-3, verloren zodat het vreemd zou zijn wanneer dat op de laatste competitiedag tegen OKVC opeens overtroffen zou worden. Thuis werd het namelijk maar een magere 3-1 overwinning voor OKCV tegen Jistrum zodat een uitslag met dubbele cijfers voer voor het belchinezen zou betekenen. Maar om eerlijk te zijn denk ik niet dat het allemaal zo ver komt, Voor de formatie van Willem Pettinga verloopt de derde periode crescendo en wat een mooi slotakkoord verdiend. Want wie had gedacht dat Zeester tot aan de laatste dag mee zou doen. Maar eens te meer blijkt wat het betekent wanneer een ploeg fit is. Dan zijn er minder blessures en wordt er vaak in de tweede helft nog eens extra gas gegeven. Eerder dit seizoen verloor Zeester thuis van Kootstertille. Maar tussen het Zeester van toen en het Zeester van nu zit een duidelijk verschil. Dus wat dat betreft zou het mij niet verbazen wanneer ze zich in Zoutkamp na zaterdag mogen opmaken voor een toetje wat ook wel nacompetitie wordt genoemd