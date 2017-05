SV Bedum A1 zoekt oefenduels

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor zijn toekomstige A1 selectie van is de SV Bedum op zoek naar oefentegenstanders zoekt . De Bedumers zoeken voor de volgende data:Zaterdag 27 mei: SVBedum 018 (1e jaars A - 2e Jaars B). Uit/thuis. Aanvangstijd in nader overleg. Niveau: 4e Divisie, hoofdklasse, 1e klasse.Zaterdag 3 juni: SVBedum 018 (1e jaars A - 2e Jaars B). Uit/thuis. Aanvangstijd in nader overleg. Niveau: 4e Divisie, hoofdklasse, 1e klasse.Zaterdag 10 juni: SVBedum 018 (1e jaars A - 2e Jaars B). Uit/thuis. Aanvangstijd in nader overleg. Niveau: 4 Divisie, hoofdklasse, 1e klasse.Donderdag 22 juni: SVBedum 018 (1e jaars A - 2e Jaars B). Uit/thuis. Aanvangstijd in nader overleg. Niveau: 4e Divisie, hoofdklasse, 1e klasse.Zaterdag 1 juli: SVBedum 018 (1e jaars A - 2e Jaars B). Uit/thuis. Aanvangstijd in nader overleg. Niveau: 4 e Divisie, hoofdklasse, 1e klasse.Voor verdere informatie kan men contact opnemen met Jelmer Meinardi :Tel: 06 14 223 780