Onnodige nederlaag Corenos

Corenos kon zaterdag niet voor een stunt zorgen. In Hoogezand was kampioenskandidaat HS’88 met 2-1 te sterk voor de RoodeschoolstersIn het eerste kwartier had Corenos al op voorsprong kunnen komen wanneer Gerard Uil bij twee prima counters even wat scherper was geweest. Na dit sterke begin van de gasten pakte HS’88 de regie over zonder dat het in aanvallend opzicht tot grootse daden kwam. In de 35minuut kwam de thuisploeg dan ook wat gelukkig op voorsprong toen eenzo over doelman Sven Knot in het doel zeilde. Na de rust, die met een 1-0 stand aanbrak, begon Corenos weer goed en kreeg na twee uitstekende aanvallen over rechts twee prima kansen op de gelijkmaker. In de 56minuut werden de gasten vervolgens afgestraft door een thuisploeg die uit een corner de 2-0 wist te scoren. De ploeg van Peter Ernst kwam vervolgens in de 60minuut door een vrije bal van Arjen Tamsma, die vanaf 30 meter raak schoot, nog wel terug tot 2-1 maar verder liet de ploeg uit Hoogezand het niet komen zodat Corenos met een kleine, maar volgens teamleider Frits Meeuwes, onnodige nederlaag huiswaarts keerde. ,,Een onnodige nederlaag maar de winst zat hem in het meespelen van de B-junioren Joran Knot, Jordan Muller en Kevin Pathuis die lieten zien dat Corenos er richting het nieuwe seizoen er qua jeugdig talent goed opstaat,